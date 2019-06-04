Российским военным станет доступна высокоскоростная связь в Арктике

Российские военные до конца года получат доступ к высокоскоростным каналам передачи информации в Арктике. Об этом пишет 3 июня газета «Известия», ссылаясь на источник в Минобороны.

Как сообщает издание, система начнет работать после запуска двух модернизированных спутников «Меридиан-М». До конца года также будут сформированы орбитальные группировки военной связи «Благовест» из четырех спутников. Таким образом, спутниковая связь в Арктике станет на порядок качественнее и доступнее.

Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявлял, что до конца 2019 года завершится формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест» в составе четырех спутников, за счет чего зона доступа спутниковой связи в России и за ее пределам, в том числе в Арктической зоне, значительно расширится.