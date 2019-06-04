Беглов пообещал довести среднюю зарплату в Петербурге до 100 тысяч рублей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что доходы жителей города третий год снижаются. Речь об этом зашла на совещании по вопросам тарифного регулирования в Смольном во вторник, 4 июня.

В такой ситуации рост тарифов петербуржцам дается тяжело. Беглов заявил, что доходы горожан должны не только не снижаться, а в перспективе расти.

«Чем больше зарабатывают петербуржцы, тем больше развивается экономика», - сказал глава города.

Он отметил, что в ближайшие 3-4 года средняя зарплата в Северной столице должна достигнуть 100 тысяч рублей, а бюджет города следует довести до одного триллиона в год.

С 1 июля темп роста тарифов для населения снизится с семи процентов до 3,2 процента, для прочих потребителей с восьми процентов до 3,7. Для этого будет повышена эффективность и оптимизированы издержки ГУП «Водоканал». Также исключен ряд затрат ГУП «ТЭК СПб» на 2019 год. Это позволило сэкономить 755 миллионов рублей. Кроме того, с июля будут снижены тарифы на электроэнергию за счет снижения сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии АО «ПСК».