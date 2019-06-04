Скончалась супруга президента Израиля Нехама Ривлин

Жена израильского президента Нехама Ривлин, которой несколько месяцев назад пересадили донорское легкое, умерла во вторник утром.

Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отмечая, что супруге президента было 73 года.

«Вместе со всеми гражданами Израиля моя супруга Сара и я выражаем глубокие соболезнования в связи с кончиной супруги президента Нехамы Ривлин. Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь», - говорится в сообщении главы правительства.

Напомним: супруга израильского президента Реувена Ривлина Нехама несколько лет страдала от легочного фиброза и в начале 2019 года ей сделали операцию по трансплантации донорского легкого.