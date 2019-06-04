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11:58   4 Июня 2019
Весь мир

Скончалась супруга президента Израиля Нехама Ривлин

Скончалась супруга президента Израиля Нехама Ривлин

Жена израильского президента Нехама Ривлин, которой несколько месяцев назад пересадили донорское легкое, умерла во вторник утром.

Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отмечая, что супруге президента было 73 года.

«Вместе со всеми гражданами Израиля моя супруга Сара и я выражаем глубокие соболезнования в связи с кончиной супруги президента Нехамы Ривлин. Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь», - говорится в сообщении главы правительства.

Напомним: супруга израильского президента Реувена Ривлина Нехама несколько лет страдала от легочного фиброза и в начале 2019 года ей сделали операцию по трансплантации донорского легкого.

Скончалась супруга президента Израиля Нехама Ривлин

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Автор: Александр Люблинский
#израиль #жена #ривлин

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