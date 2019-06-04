Отец осужденной в США Марии Бутиной надеется на пересмотр приговора

Отец россиянки Марии Бутиной, осужденной в США, Валерий Бутин надеется, что суд все же пересмотрит решение. Напомним, 26 апреля 2019 года гражданка РФ была приговорена к 18 месяцам тюрьмы в Америке, как иностранный агент. В середине мая адвокаты россиянки подали апелляцию.

Валерий Бутин на пресс-конференции завил, что сейчас трудно предсказать, как будут развиваться события, но оптимизма родственники Марии не теряют.

«Неблагодарное дело предсказывать в данном случае. Мы думали, что она вылетит из зала суда в Москву. У них появился кейс нового свидетеля. Но ничего исключать нельзя, мы будем биться. Как сказала Маша в своем видео, русские не сдаются. Маша до сих пор верит, что налаживание отношений между нашими странами возможно», — сказал Валерий Бутин.

Он добавил, что сейчас в зарубежных СМИ смещаются акценты в деле.

«Сейчас ведется большая работа, появляются положительные публикации, где вещи называются своими именам: судебное решение было несправедливо и предвзято. Были публикации зарубежных СМИ, будем надеяться, что акценты будут меняться, надеемся суд примет справедливое решение».

По словам Валерия Бутина, поначалу им помогали друзья, коллеги, близкие. Сейчас подключились и организации. Так, Фонд защиты национальных ценностей смог собрать на оплату адвокатов 10 миллионов рублей.

«Александр Малькевич (глава Фонда — прим. ПС) участвовал. Часто и в непубличной плоскости приходило понимание, что мы не одни, то что благородство скрывается от публичности. Их много таких людей, спасибо, это реальная помощь. Это огромная заслуга», — рассказал Валерий Бутин.

Марию Бутину арестовали в июле 2018 года и обвинили в ненадлежащей регистрации в качестве иностранного агента в сговоре с целью осуществления деятельности в пользу иностранного государства. В декабре 2018 года россиянка вынуждена была заключить сделку со следствием и признать себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. В противном случае ей грозило бы до 15 лет заключения.

В апреле 2019 года суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы с депортацией в Россию после отбытия наказания. Сейчас Мария находится в тюрьме города Таллахасси. Как рассказал Валерий Бутин, он общался с дочерью по телефону несколько дней назад - ей разрешено примерно по 10 минут телефонного общения в день. По словам отца девушки, условия пребывания в тюрьме по сравнению со следственным изолятором, несколько демократичнее.