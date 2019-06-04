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11:13   4 Июня 2019
Россия

Полицейский спас ребенка в Астраханской области

Полицейский спас ребенка в Астраханской области

Полицейский Михаил Заплавнов 1 июня спас пятиклассницу, которая чуть не утонула. Инцидент произошел в селе Ступино Астраханской области.

У реки Вязовская Воложка играла 11-летняя девочка вместе с братом. В какой-то момент она оказалась в холодной воде, и сильное течение начало ее уносить. Полицейский услышал крики, прыгнул в реку с заброшенного причала. Проплыв около 40 метров, он схватил девочку и вытащил на берег. 

Мать школьницы все это время находилась на берегу, где она отдыхала с компанией. Она поблагодарила офицера полиции за мужество, решительность и неравнодушие.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #полиция #общество

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