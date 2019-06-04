Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Глава государства Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Он подчеркнул, что мусульманские организации вносят вклад в единение народов России.

Ураза-байрам является одним из двух важнейших праздников в исламе. Он завершает пост в месяце рамадан. В этом году Ураза-байрам начинается 4 июня.

Сегодня отмечается Ураза-байрам. Владимир Путин поздравил российских мусульман https://t.co/jtX1dORsQN — Президент России (@KremlinRussia) June 4, 2019

По словам Путина, мусульманская община в России активно участвует в жизни страны, помогает сберечь историческое, культурное и духовное наследие. Мусульманские организации также способствуют развитию межрелигиозного диалога, выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма.

Путин пожелал российских мусульманам мира и благополучия.