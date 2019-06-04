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10:54   4 Июня 2019
Россия

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Глава государства Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Он подчеркнул, что мусульманские организации вносят вклад в единение народов России.

Ураза-байрам является одним из двух важнейших праздников в исламе. Он завершает пост в месяце рамадан. В этом году Ураза-байрам начинается 4 июня.

По словам Путина, мусульманская община в России активно участвует в жизни страны, помогает сберечь историческое, культурное и духовное наследие. Мусульманские организации также способствуют развитию межрелигиозного диалога, выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма.

Путин пожелал российских мусульманам мира и благополучия.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #мусульмане #ураза-байрам

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