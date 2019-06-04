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11:08   4 Июня 2019
Россия

Хорохордин собрался на выборы главы Алтая от «Единой России»

Хорохордин собрался на выборы главы Алтая от «Единой России»

Временно исполняющий обязанности губернатора республики Алтай Олег Хорохордин выступил на сессии госсобрания с заявлением о том, что он идет на выборы главы региона кандидатом от партии «Единая Россия».

В частности, Хорохордин отметил, что выборы 8 сентября станут судьбоносным событием для республики, определяющим вектор развития на многие годы вперед.

«20 марта по поручению президента я приступил здесь к работе и 8 сентября буду бороться за избрание на пост высшего должностного лица субъекта - главы республики Алтай», - добавил врио губернатора.

Также он выразил благодарность региональному отделению ЕР за предложение его кандидатуры, отметив при этом, что собирается оставаться беспартийным, так как рассчитывает развивать сотрудничество и диалог с самыми разными политическими силами и общественными объединениями.

По словам Хорохордина, он привлечет в свою команду местные кадры, и в случае победы изменит существующую сейчас структуру республиканского правительства, так как она «не соответствует требованиям времени».

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Автор: Александр Люблинский
#выборы #алтай #хорохордин

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