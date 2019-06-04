Хорохордин собрался на выборы главы Алтая от «Единой России»

Временно исполняющий обязанности губернатора республики Алтай Олег Хорохордин выступил на сессии госсобрания с заявлением о том, что он идет на выборы главы региона кандидатом от партии «Единая Россия».

В частности, Хорохордин отметил, что выборы 8 сентября станут судьбоносным событием для республики, определяющим вектор развития на многие годы вперед.

«20 марта по поручению президента я приступил здесь к работе и 8 сентября буду бороться за избрание на пост высшего должностного лица субъекта - главы республики Алтай», - добавил врио губернатора.

Также он выразил благодарность региональному отделению ЕР за предложение его кандидатуры, отметив при этом, что собирается оставаться беспартийным, так как рассчитывает развивать сотрудничество и диалог с самыми разными политическими силами и общественными объединениями.

По словам Хорохордина, он привлечет в свою команду местные кадры, и в случае победы изменит существующую сейчас структуру республиканского правительства, так как она «не соответствует требованиям времени».