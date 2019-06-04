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10:25   4 Июня 2019
Россия

Опубликовано видео испытаний российскими военными системы ПРО

Опубликовано видео испытаний российскими военными системы ПРО

В сети появилось видео испытаний новой ракеты системы ПРО на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Его опубликовал телеканал «Звезда». 

На кадрах изображен процесс разворачивания, подготовки системы, а также момент запуска. Часть видео снималась с помощью беспилотника. Кульминация продемонстрирована с нескольких ракурсов.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВКС РФ провели успешный испытательный пуск новой ракеты системы ПРО. По словам замкомандира соединения ПРО ВКС Владимира Сергиенко, новая противоракета системы ПРО подтвердила свои характеристики и успешно поразила условную цель.

В последний раз подобные испытания проводили в декабре прошлого года. На полигоне Сары-Шаган проводятся пуски стоящих на вооружении ракет ПРО для подтверждения их характеристик, а также испытываются новые противоракеты ближнего действия.  

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Автор: Виктория Разумовская
#про #вкс рф #испытания #сары-шаган

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