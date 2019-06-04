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Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от покупки С-400

Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от покупки С-400

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10:00   4 Июня 2019
Весь мир

Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от покупки С-400

Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от покупки С-400

Турция не собирается отказываться от договора с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган, пишет агентство Anadolu.

По его словам, Анкара готова приобрести и американские ЗРК Patriot, если Штаты сделают такое же выгодное предложение, как и Россия. Пока такого предложения не поступало.

Турция уже не раз заявляла, что не собирается отказываться от покупки российского вооружения. Первая партия С-400 должна поступить в страну уже в июле. Вашингтон убежден, что системы С-400 не отвечают стандартам НАТО. За их покупку США грозят санкциями и отменой процесса продажи Анкаре самолетов пятого поколения F-35.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #нато #турция #вооружение #с-400

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