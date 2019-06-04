Эрдоган подтвердил, что Анкара не намерена отказываться от покупки С-400

Турция не собирается отказываться от договора с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган, пишет агентство Anadolu.

По его словам, Анкара готова приобрести и американские ЗРК Patriot, если Штаты сделают такое же выгодное предложение, как и Россия. Пока такого предложения не поступало.

Турция уже не раз заявляла, что не собирается отказываться от покупки российского вооружения. Первая партия С-400 должна поступить в страну уже в июле. Вашингтон убежден, что системы С-400 не отвечают стандартам НАТО. За их покупку США грозят санкциями и отменой процесса продажи Анкаре самолетов пятого поколения F-35.