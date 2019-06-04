Армия Индии ищет пропавший в горах Ан-32

Индийские военнослужащие проводят поисковую операцию по спасению военно-транспортного самолета Ан-32, который вылетел в понедельник, 3 июня, из города Джорхата. На его борту находились 13 человек.

Самолет взлетел в 12.25 (9.55 мск) и направился в соседний штат Аруначал-Прадеш. Там он должен был приземлиться на военном аэродроме через час. Последний раз экипаж связывался с диспетчерами в 13.00, после связь прервалась.

В ВВС республики сообщили, что армия и другие правительственные и гражданские структуры начали операцию по поиску пропавшего воздушного судна. Военные считают, что самолет мог рухнуть. Информация о его предполагаемом месте падения уже получена. Поиски продолжались и ночью, их осложняет плохая погода.

На борту самолета находились шестеро военных, пятеро членов экипажа и двое гражданских.