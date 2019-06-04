Завод по переработке мусора построят в Кемерове к концу 2020 года

Завод по переработке твердых мусорных отходов построят в Кемерове до конца 2020 года. Его мощность составит 400 тысяч тонн в год, а на строительство потребуется 450 миллионов рублей.

320 миллионов рублей потребуется на закупку оборудования, а 130 миллионов рублей — на инфраструктуру. В основном на это пойдут средства регионального оператора и частные инвестиции.

Предприятие построят в Заводском районе Кемерова. На данный момент в зоне «Север» Кемеровской области, где проживают 1,5 миллиона человек, промышленная переработка твердых коммунальных отходов целиком не налажена. Завод поможет сократить объем поступающих на полигоны отходов до 40 процентов.

На предприятии будут сортировать и отправлять на другие производства вторичное сырье, например, картон, пластик, стекло и т.д.