Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Завод по переработке мусора построят в Кемерове к концу 2020 года

Завод по переработке мусора построят в Кемерове к концу 2020 года

 Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34

Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи РФ в разрешении венесуэльского кризиса

Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи РФ в разрешении венесуэльского кризиса

 Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи

Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи
Завод по переработке мусора построят в Кемерове к концу 2020 года

Завод по переработке мусора построят в Кемерове к концу 2020 года

 Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34

Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи РФ в разрешении венесуэльского кризиса

Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи РФ в разрешении венесуэльского кризиса

 Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи

Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи
9:11   4 Июня 2019
Россия

Завод по переработке мусора построят в Кемерове к концу 2020 года

Завод по переработке мусора построят в Кемерове к концу 2020 года

Завод по переработке твердых мусорных отходов построят в Кемерове до конца 2020 года. Его мощность составит 400 тысяч тонн в год, а на строительство потребуется 450 миллионов рублей.

320 миллионов рублей потребуется на закупку оборудования, а 130 миллионов рублей — на инфраструктуру. В основном на это пойдут средства регионального оператора и частные инвестиции.

Предприятие построят в Заводском районе Кемерова. На данный момент в зоне «Север» Кемеровской области, где проживают 1,5 миллиона человек, промышленная переработка твердых коммунальных отходов целиком не налажена. Завод поможет сократить объем поступающих на полигоны отходов до 40 процентов.

На предприятии будут сортировать и отправлять на другие производства вторичное сырье, например, картон, пластик, стекло и т.д.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#кемерово #общество #мусор #экология

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...