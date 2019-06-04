Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34
Авиационный полк, развернутый на военном аэродроме Шагол в Челябинской области, получит три новых истребителя Су-34 уже в этом месяце. Об этом рассказал замкомандира авиаполка Дмитрий Карнаухов.
Он отметил, что сейчас формируется вторая эскадрилья Су-34. Боевые машины вступают на дежурство, экипажи обучаются — уже 75 процентов инженерно-технического состава прошли переобучение.
«В этом году спланированы мероприятия, как в ходе двухсторонних совместных учений в масштабе объединения, так и в ходе стратегического командного учения «Центр-2019», — добавил Карнаухов.
Су-34 впервые поступили на вооружение ЦВО в прошлом году. В округе сформировали первую эскадрилью подобных самолетов. Сейчас их стоит 18 на вооружении. До конца года поступит еще шесть истребителей.
Бомбардировщики Су-24 и Су-34 на учениях pic.twitter.com/8BhrF0hFzy— Вежливые люди (@vezhlivo) May 26, 2019