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8:40   4 Июня 2019
Россия

Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34

Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34

Авиационный полк, развернутый на военном аэродроме Шагол в Челябинской области, получит три новых истребителя Су-34 уже в этом месяце. Об этом рассказал замкомандира авиаполка Дмитрий Карнаухов.

Он отметил, что сейчас формируется вторая эскадрилья Су-34. Боевые машины вступают на дежурство, экипажи обучаются — уже 75 процентов инженерно-технического состава прошли переобучение.

«В этом году спланированы мероприятия, как в ходе двухсторонних совместных учений в масштабе объединения, так и в ходе стратегического командного учения «Центр-2019», — добавил Карнаухов.

Су-34 впервые поступили на вооружение ЦВО в прошлом году. В округе сформировали первую эскадрилью подобных самолетов. Сейчас их стоит 18 на вооружении. До конца года поступит еще шесть истребителей.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#авиация #су-34 #челябинская область #армия и опк

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