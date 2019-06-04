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8:19   4 Июня 2019
Россия

Машина попала под пассажирский поезд под Белгородом

Машина попала под пассажирский поезд под Белгородом

Машина попала под пассажирский поезд вблизи Белгорода. Обошлось без жертв, рассказали в Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД).

ЧП произошло в 0.53 вторника. На настиле пешеходного перехода перегона Долбино – Белгород водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехал на пути перед пассажирским поездом №74, который следовал из Кривого Рога в Москву. Тем самым водитель машины грубо нарушил правила дорожного движения.

Машинист подавал звуковые и световые сигналы. Когда это не помогло, он экстренно затормозил, однако столкновение было неизбежно из-за небольшого расстояния. Водитель машины жив, пассажиры поезда и бригада локомотива не пострадали. В связи с инцидентом задержаны два поезда.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #ржд #белгород

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