Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи РФ в разрешении венесуэльского кризиса

Группа Лимы рассмотрит вопрос об урегулировании политического кризиса в Венесуэле, сообщил РИА «Новости» глава перуанского МИД Нестор Пополисио.

По его словам, страны-члены организации намерены узнать возмодность того, сможет ли позиция РФ найти решение.

В понедельник представители Группы Лимы и Международной контактной группы провели встречу в Нью-Йорке. Стороны высказались за продолжение оказания гумпомощи Венесуэле и соседним странам. В заседании участвовали министры иностранных дел Перу, Чили, Уругвая, Канады и Португалии, а также представители Еврсоюза.

Стороны признали, что ситуация в Венесуэле должна решаться самими жителями. Однако, влияние венесуэльского кризиса на регион обязывает соседние страны, а также международное сообщество играть более активную роль в процессе «возвращения к демократии в Венесуэле».