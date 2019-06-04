Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Завод по переработке мусора построят в Кемерове к концу 2020 года

Завод по переработке мусора построят в Кемерове к концу 2020 года

 Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34

Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи РФ в разрешении венесуэльского кризиса

Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи РФ в разрешении венесуэльского кризиса

 Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи

Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи
Завод по переработке мусора построят в Кемерове к концу 2020 года

Завод по переработке мусора построят в Кемерове к концу 2020 года

 Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34

Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи РФ в разрешении венесуэльского кризиса

Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи РФ в разрешении венесуэльского кризиса

 Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи

Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи
8:00   4 Июня 2019
Весь мир

Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи РФ в разрешении венесуэльского кризиса

Группа Лимы рассмотрит вопрос о помощи РФ в разрешении венесуэльского кризиса

Группа Лимы рассмотрит вопрос об урегулировании политического кризиса в Венесуэле, сообщил РИА «Новости» глава перуанского МИД Нестор Пополисио.

По его словам, страны-члены организации намерены узнать возмодность того, сможет ли позиция РФ найти решение.

В понедельник представители Группы Лимы и Международной контактной группы провели встречу в Нью-Йорке. Стороны высказались за продолжение оказания гумпомощи Венесуэле и соседним странам. В заседании участвовали министры иностранных дел Перу, Чили, Уругвая, Канады и Португалии, а также представители Еврсоюза.

Стороны признали, что ситуация в Венесуэле должна решаться самими жителями. Однако, влияние венесуэльского кризиса на регион обязывает соседние страны, а также международное сообщество играть более активную роль в процессе «возвращения к демократии в Венесуэле».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#венесуэла #группа лимы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...