Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи

Количество заразившихся смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило две тысячи. Об этом сообщает министерство здравоохранения ДРК.

Ранее сообщалось о 1945 случаях.

Согласно данным на понедельник, в ДРК зафиксировано 2008 случаев заражения, из которых 1914 подвержены и 94 являются возможными.

Также поступили данные о 1346 скончавшихся и 539 выздоровевших.

Вызванная вирусом Эбола болезнь является острой инфекцией, поражающей людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в первую очередь затронуло Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне. Текущая эпидемия началась в конце июля минувшего года.

По информации местного портала Actualite, общее число подтвержденных и возможных случаев заражения вирусом Эбола в ДРК среди работников здравоохранения с минувшего лето составляет 108, 36 из них умерли.