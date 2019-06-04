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Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи

Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи

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Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи

Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи

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7:38   4 Июня 2019
Весь мир

Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи

Число заразившихся вирусом Эбола в Конго превысило две тысячи

Количество заразившихся смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило две тысячи. Об этом сообщает министерство здравоохранения ДРК.

Ранее сообщалось о 1945 случаях.

Согласно данным на понедельник, в ДРК зафиксировано 2008 случаев заражения, из которых 1914 подвержены и 94 являются возможными.

Также поступили данные о 1346 скончавшихся и 539 выздоровевших.

Вызванная вирусом Эбола болезнь является острой инфекцией, поражающей людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в первую очередь затронуло Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне. Текущая эпидемия началась в конце июля минувшего года.

По информации местного портала Actualite, общее число подтвержденных и возможных случаев заражения вирусом Эбола в ДРК среди работников здравоохранения с минувшего лето составляет 108, 36 из них умерли.

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Автор: Олег Королев
#эбола #демократическая республика конго

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