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7:15   4 Июня 2019
Россия

Хакасские спасатели нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Хакасские спасатели нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Найдены тела двух из четырех пропавших в ноябре минувшего года туристов в Хакасии, сообщает региональное управление СКР.

Ранее сообщалось, что при поисках 24 и 25 мая в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарт вблизи села Приисковое спасатели нашли тела двух пропавших туристов.

По информации судмедэкспертов, выяснить причину смерти мужчин выяснить не представилось возможным из-за разложения. При этом у них присутствуют признаки наступления смерти от воздействия низких температур. Телесных повреждений обнаружено не было. В ближайшее время будет проведена идентификация цел.

Осенью минувшего года четверо туристов (трое жителей Красноярского края и одна жительница Саяногорска) на снегоходах пропали в поселке Приисковый. Утром 24 ноября они выехали на трех снегоходах в район урочища Панфиловское и Левая Сарала.

Через несколько дней спасатели нашли три снегохода и убежище, в котором скрывались туристы. Самих людей не было. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

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Автор: Олег Королев
#туристы #хакасия #снегоходы

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