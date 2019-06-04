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 Собчак прокомментировала ситуацию с иском против блогера BadComedian

Собчак прокомментировала ситуацию с иском против блогера BadComedian
6:24   4 Июня 2019
Весь мир

Собчак прокомментировала ситуацию с иском против блогера BadComedian

Собчак прокомментировала ситуацию с иском против блогера BadComedian

Телеведущая Ксения Собчак поддержала блогера Евгений Баженов (известного как BadComedian), который пожаловался на судебный иск против него.

Собчак в своем Telegram-канале написала, что с ужасом наблюдает за ситуацией вокруг видеоблогера. По ее мнению, Баженова таким образом «прессуют» за критику в адрес российских фильмов.

Также журналистка выразила мнение, что BadComedian способствовал популяризации отечественного кино. По словам Собчак, именно благодаря ему российские фильмы обсуждают и смотрят.

Ранее видеоблогер заявил, что может закрыть свой YouTube-канал из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz, которая потребовала миллион рублей за обзор фильма «За гранью реальности», в котором якобы нарушаются нормы цитирования. По словам Баженова, ситуация противоречива, поскольку в российском законодательстве нет точных сведениях о данных нормах.

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Автор: Олег Королев
#собчак #badcomedian

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