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 Мехико предупреждает Вашингтон о возможном росте количества мигрантов

Мехико предупреждает Вашингтон о возможном росте количества мигрантов
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 Мехико предупреждает Вашингтон о возможном росте количества мигрантов

Мехико предупреждает Вашингтон о возможном росте количества мигрантов
6:11   4 Июня 2019
Весь мир

Мехико предупреждает Вашингтон о возможном росте количества мигрантов

Мехико предупреждает Вашингтон о возможном росте количества мигрантов

Мексиканские власти предупреждают американских коллег о возможном росте количества мигрантов в США. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел, экономики и сельского хозяйства Мексики.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере пяти процентов на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться. Пошлины вводятся ответ на кризис на мексиканской границе.

В коммюнике подчеркивается, что без усилий Мехико в части миграции США получили бы на 250 тысяч мигрантов больше только в текущем году. Ведомства заявляют, что «прискорбное введение» тарифов поспособствует расширению миграционных потоков, а также сделают обе экономики менее конкурентоспособными на внешних рынках и менее процветающими на внутренних.

Мексика в этой связи вновь предлагает США работать над совместным разрешением вызовов.

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Автор: Олег Королев
#сша #мигранты #мексика

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