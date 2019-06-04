Мехико предупреждает Вашингтон о возможном росте количества мигрантов

Мексиканские власти предупреждают американских коллег о возможном росте количества мигрантов в США. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел, экономики и сельского хозяйства Мексики.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере пяти процентов на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться. Пошлины вводятся ответ на кризис на мексиканской границе.

В коммюнике подчеркивается, что без усилий Мехико в части миграции США получили бы на 250 тысяч мигрантов больше только в текущем году. Ведомства заявляют, что «прискорбное введение» тарифов поспособствует расширению миграционных потоков, а также сделают обе экономики менее конкурентоспособными на внешних рынках и менее процветающими на внутренних.

Мексика в этой связи вновь предлагает США работать над совместным разрешением вызовов.