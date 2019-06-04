Открытое горение на складах под Екатеринбургом ликвидировано

Склады с лакокрасочной продукцией горели на протяжении трех часов в городе Арамиль Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС.

В ночь на вторник сообщалось, что горят складские помещения с лакокрасочной продукцией на площади две тысячи квадратных метров. Ведомстве отмечало, что огонь быстро распространяется, наблюдалась угроза перехода пламени на соседний склад со стройматериалами.

Открытое горение было ликвидировано в 06:13 (04:13 мск).

На данный момент пожарные ведут проливку и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших в результате пожара нет.

Согласно уточненным данным, площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров. Огнем были повреждены два склада. Из-за высокой температуры разгерметизировались бочки с горюче-смазочными материалами, что привело к хлопкам и вспышкам, что привело увеличению площади горения. Тушение огня осложнялось сильным задымлением.

Региональный главк МЧС отмечает, что угрозы для населения и окружающей среды нет.