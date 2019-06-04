МВФ и ЕС могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов

Евросоюз и Международный валютный фонд могут прекратить финансовую поддержку Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Отвечая на вопрос журналиста РИА «Новости» о том, можно ли Украине рассчитывать на дополнительную финпомощь от Евросоюза, Чижов заявил, что не исключает подобного сценария.

При этом он отметил, что основным каналом для получения денег для Киева является не ЕС, МВФ, который предоставил Украине «соответствующие авансы».

По мнению Чижова, далее ситуация вокруг финансирования будет зависеть от тех реформ, которые обязался реализовать экс-президент Украины Петр Порошенко, чью программу наследовал Владимир Зеленский.

Российский дипломат предположил, что отказ реформ может перекрыть поддержку как от МВФ, так и от ЕС.

Совет директоров МВФ в декабре минувшего года утвердил новую кредитную программу для Украины, согласно которой Киев получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составит 14 месяцев.