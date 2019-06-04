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4:43   4 Июня 2019
Весь мир

Жертвами разгона демонстрантов в Судане стали 35 человек

Жертвами разгона демонстрантов в Судане стали 35 человек

Число жертв разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 35 человек, сообщает оппозиционного Комитета врачей Судана на своей странице в Facebook.

Сотни людей получили ранения и тяжелые травмы, многие из которых по-прежнему находятся в операционных помещениях и отделениях интенсивной помощи.

Комитет отмечает, что точное число погибших не может быть установлено, вооруженные ополченцы и службы правопорядка «задерживают врачей и окружают больницы». По данным оппозиции, тела многих погибших были выброшены в реку Нил.

Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к немедленному уходу военного совета. Армейцы в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а против преступников, просочившихся в их ряды. При этом армия призвала к продолжению диалога.

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Автор: Олег Королев
#оппозиция #судан

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