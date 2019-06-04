Жертвами разгона демонстрантов в Судане стали 35 человек

Число жертв разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 35 человек, сообщает оппозиционного Комитета врачей Судана на своей странице в Facebook.

Сотни людей получили ранения и тяжелые травмы, многие из которых по-прежнему находятся в операционных помещениях и отделениях интенсивной помощи.

Комитет отмечает, что точное число погибших не может быть установлено, вооруженные ополченцы и службы правопорядка «задерживают врачей и окружают больницы». По данным оппозиции, тела многих погибших были выброшены в реку Нил.

Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к немедленному уходу военного совета. Армейцы в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а против преступников, просочившихся в их ряды. При этом армия призвала к продолжению диалога.