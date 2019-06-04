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 США арестовали фигуранта расследования спецпрокурора Мюллера

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Жертвами разгона демонстрантов в Судане стали 35 человек

Жертвами разгона демонстрантов в Судане стали 35 человек

 США арестовали фигуранта расследования спецпрокурора Мюллера

США арестовали фигуранта расследования спецпрокурора Мюллера
3:59   4 Июня 2019
Весь мир

США арестовали фигуранта расследования спецпрокурора Мюллера

США арестовали фигуранта расследования спецпрокурора Мюллера

Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток попыток влияния ОАЭ, в арестовали по обвинению в хранении детской порнографии.

Согласно данным прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния, арестованный Джордж Надер имеет гражданства Ливана и США. Он был задержан утром после прибытия в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке по обвинению в перевозке детской порнографии. Надеру грозит от 15 до 40 лет тюремного заключения.

Согласно заявлению, обвинение по уголовному делу было предъявлено Надеру 17 января 2018 года. Тогда у него был найден мобильный телефон с детской порнографией.

Аналогичное обвинение было предъявлено Надеру в 1991 году. По данному обвинению он признал себя виновным.

Газета NYT отмечала, что следователи Мюллера допрашивали Надера, пытаясь найти свидетельства, указывающие на какие-либо попытки Эмиратов помочь Трамп в президентской кампании.

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Автор: Олег Королев
#оаэ #мюллер

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