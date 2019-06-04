США обвинили КНР в искажении торговых переговоров

Китай искажает историю торговых переговоров с США, говорится в совместном заявлении торгового представителя и Минфина США.

В опубликованной китайской «Белой книге» говорится, что США несут полную ответственность за все неудачи в торговых переговорах, поскольку Вашингтон отступает от «достигаемых большим трудом договоренностей». Подчеркивается, что Китаю ничего не оставалось, как принять ответные меры.

В связи с этим американская сторона заявляет, что США сожалеют, что китайцы в опубликованной «Белой книге» и последних публичных заявлениях пошли по пути перекладывания вины, искажая «природу и историю» переговоров.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп предпринимает действия в связи с «нечестными действиями» КНР в торговле, совершаемые в течение десятилетий. Это приводило к торговому дисбалансу: только в за минувший год этот перекос составил 420 миллиардов долларов.

Заявляется, что толчком для переговоров послужила «долгая история нечестных действий Китая». Подчеркивается, что Китай шел на попятную по важным составляющим договоренностей.