Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

 BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz

BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

 Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй

Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй
Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

 BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz

BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

 Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй

Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй
3:12   4 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава украинской полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего ребенка, раненного пьяными полицейскими. Об этом рассказал председатель Нацполиции Сергей Князев.

Он отметил, что весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью ребенка. Князев завил, что им было принято согласованное с министром решение о том, что Ценов, который обратился с рапортом об отставке, покинет свой пост.

Сам Ценов выразил соболезнования родителям в связи с инцидентом. По словам генерала, в связи с носимой им ответственностью за подчиненных, он подает рапорт об отставке и просит Нацполицию отправить его в горячую точку - в Донбасс.

Резонансный случай произошел в Переяславе-Хмельницком. Пятилетний мальчик, находясь у себя во дворе, получил тяжелое огнестрельное ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. По делу были задержаны двое полицейских. Ребенка отвезли в киевскую больницу, однако врачи не смогли ему помочь: ребенок умер в понедельник вечером.

Украинская прокуратура расследует дело по статье «умышленное убийство».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #убийство ребенка #нацполиция украины

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...