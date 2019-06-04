Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава украинской полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего ребенка, раненного пьяными полицейскими. Об этом рассказал председатель Нацполиции Сергей Князев.

Он отметил, что весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью ребенка. Князев завил, что им было принято согласованное с министром решение о том, что Ценов, который обратился с рапортом об отставке, покинет свой пост.

Сам Ценов выразил соболезнования родителям в связи с инцидентом. По словам генерала, в связи с носимой им ответственностью за подчиненных, он подает рапорт об отставке и просит Нацполицию отправить его в горячую точку - в Донбасс.

Резонансный случай произошел в Переяславе-Хмельницком. Пятилетний мальчик, находясь у себя во дворе, получил тяжелое огнестрельное ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. По делу были задержаны двое полицейских. Ребенка отвезли в киевскую больницу, однако врачи не смогли ему помочь: ребенок умер в понедельник вечером.

Украинская прокуратура расследует дело по статье «умышленное убийство».