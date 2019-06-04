Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

 BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz

BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

 Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй

Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй
Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

 BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz

BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

 Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй

Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй
2:40   4 Июня 2019
Весь мир

Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

Министр обороны Гватемалы Луис Мигель Ральда сообщил, что американские войска вновь находятся на территории страны. Об этом пишет портал Soy 502.

По его словам, войска США находятся в стране, как это происходило в последние 15 лет в рамках таких программ, как «Сильные дороги». Нынешняя называется «По ту сторону горизонта», отметил он.

Министр отметил, что американские военные находятся в департаменте Уэуэтенанго, расположенном на границе с Мексикой. Через территорию данного региона проходит значительный поток центральноамериканских мигрантов, которые пытаются добраться до границы с США.

Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход Конгресса США получит 6,4 миллиарда долларов на строительство стены. Однако, калифорнийский суд наложил запрет на использование средств. Белый дом намерен оспорить данное решение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #гватемала

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...