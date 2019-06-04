Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

Министр обороны Гватемалы Луис Мигель Ральда сообщил, что американские войска вновь находятся на территории страны. Об этом пишет портал Soy 502.

По его словам, войска США находятся в стране, как это происходило в последние 15 лет в рамках таких программ, как «Сильные дороги». Нынешняя называется «По ту сторону горизонта», отметил он.

Министр отметил, что американские военные находятся в департаменте Уэуэтенанго, расположенном на границе с Мексикой. Через территорию данного региона проходит значительный поток центральноамериканских мигрантов, которые пытаются добраться до границы с США.

Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход Конгресса США получит 6,4 миллиарда долларов на строительство стены. Однако, калифорнийский суд наложил запрет на использование средств. Белый дом намерен оспорить данное решение.