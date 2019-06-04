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 Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй

Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй
2:17   4 Июня 2019
Весь мир

Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй

Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй

Американский президент Дональд Трамп допустил небольшое нарушение протокола в ходе анкета в его честь в Букингемском дворце.

РИА «Новости» пишут, что Трамп совершил секундное нарушение, коснувшись или чуть не коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй. Об этом свидетельствует съемка с мероприятия.

Перед жестом на он произнес на государственном банкете произнес речь, которая глубоко восхитила королеву. Поднимая тост. Трамп поблагодарил Елизавету Вторую не только за теплый прием, но и за погоду, чем вызывал улыбку у королевы.

Портал ITV отмечает, что ранее проходя в Букингемском дворце около статуэтки лошади чистокровной породы, подаренной Трампом во время прошлого визита, королева спросила у президента США, узнает ли он статуэтку. Трамп не сразу понял, что экспонат является его подарком, и ответил отрицательно.

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Автор: Олег Королев
#трамп #елизавета ll

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