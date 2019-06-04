Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

 BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz

BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

 Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй

Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй
Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

 BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz

BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz
Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

Глава полиции Киевской области уволился из-за убийства мальчика

 Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

Министр обороны Гватемалы рассказал о военном сотрудничестве с США

 Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй

Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к спине Елизаветы Второй
1:58   4 Июня 2019
Весь мир

СМИ рассказали о трех нападениях на силовиков в Ливане

СМИ рассказали о трех нападениях на силовиков в Ливане

Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и полицейских в ливанском Триполи, сообщает ливанский телеканал LBC.

Отмечается,  что возглавляемая Абдельрахманом М. группа совершила три атаки в Триполи. Это привело к гибели одного из военных и ранению нескольких сотрудников ливанских внутренних сил.

По информации местных СМИ, боевики расстреляли военный патруль в районе порта, в результате чего погиб военный. Командование ВС страны пока официально не подвердила гибель военного.

После атаки, полицейские и армейские патрули стали преследовать нападавших. В центре города произошла перестрелка, в ходе которой боевики укрылись в здании. Спецназ окружил здание и приступил к зачистке.

В середине мая стало известно, что протестующие в столице Ливана Бейруте попытались штурмовать здание правительства страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#боевики #ливан #триполи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...