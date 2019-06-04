СМИ рассказали о трех нападениях на силовиков в Ливане

Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и полицейских в ливанском Триполи, сообщает ливанский телеканал LBC.

Отмечается, что возглавляемая Абдельрахманом М. группа совершила три атаки в Триполи. Это привело к гибели одного из военных и ранению нескольких сотрудников ливанских внутренних сил.

По информации местных СМИ, боевики расстреляли военный патруль в районе порта, в результате чего погиб военный. Командование ВС страны пока официально не подвердила гибель военного.

После атаки, полицейские и армейские патрули стали преследовать нападавших. В центре города произошла перестрелка, в ходе которой боевики укрылись в здании. Спецназ окружил здание и приступил к зачистке.

В середине мая стало известно, что протестующие в столице Ливана Бейруте попытались штурмовать здание правительства страны.