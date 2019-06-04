Украинский МИД пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ

Возможное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Он посетовал, что Киев не смог уговорить международных партнеров проголосовать против проекта резолюции ПАСЕ, в котором предлагается предоставить России возможность участвовать в июньской сессии ПАСЕ.

Боднар отметил, что ничего сильно критического не произошло, однако возвращение России в ПАСЕ якобы несет в себе угрозу доверия к организации. Он заявил, что российская сторона якобы не соблюдает права человека, тогда как страны запада «это прощают».

Замглавы МИД Украины подчеркнул, что в связи с этим Украина изменит свое отношение к ПАСЕ «более функциональным способом».

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.