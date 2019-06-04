РФ сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы, заявил Трамп

Россия «уведомила» США о «выводе большинства своих людей» из Венесуэлы, заявил американский президент Дональд Трамп.

На своей странице в Twitter президент США заявил, что Москва проинформировала Вашингтон о том, что «вывела большинство своих людей» с территории Венесуэлы. Подробностей сообщения он не привел_

Ранее WSJ со ссылкой на анонимный источник заявила, что количество российских специалистов в Венесуэле снизилось с тысячи до нескольких десятков. РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростеха сообщает, что цифры в СМИ преувеличены в десятки раз, а сам состав представительства остается неизменным долгие годы.

Российский посол в Венесуэле Владимир Заемский опроверг заявления об отзыве военных специалистов из страны. Также глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, российские военные специалисты находятся в Венесуэле на законных основаниях, обслуживая поставленной в страну российской военной техники.

Западная пресса активно поддерживает спикера оппозиционного парламента Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства. Ряд СМИ используют откровенные фейки: так, в январе американские журналисты, ссылаясь на оппозицию, заявили, что российская авиакомпания якобы вывозит некое «золото Мадуро» на Ближний Восток. В другом случае агентство Reuters распространило ложные сведения о прибытии в Каракас мифической ЧВК «Вагнер». Оба сообщения оказались фейками и были опровергнуты как самими американскими СМИ, так и представителями министерств иностранных дел России и Венесуэлы