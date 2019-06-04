Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в промзоне Красноярска, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Собеседник агентства уточнил, что загорелся промышленный склад на проспекте Котельникова, площадь которого составляет тысячу квадратных метров. Работы ведутся по второму номеру сложности.

Отмечалось, что была угроза перехода пожара на здания, расположенные рядом. Для снятия угрозы на месте использовалась пенная атака.

Позже представитель МЧС РФ сообщил агентству, что пожар локализован на тысяче квадратных метров.

Также он добавил, что на место пожара направлена лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Тушением занимаются 35 человек и одиннадцать единиц спецтехники.

В конце апреля на территории завода «Красмаш» в Красноярске произошел пожар. Сгорели 50 тысяч холодильников «Бирюса».