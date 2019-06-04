Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

 BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz

BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

 Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»
Украинский МИД пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ

Украинский МИД пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ

 РФ сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы, заявил Трамп

РФ сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы, заявил Трамп
Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Красноярске

 BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz

BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

 Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»
Украинский МИД пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ

Украинский МИД пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ

 РФ сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы, заявил Трамп

РФ сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы, заявил Трамп
0:48   4 Июня 2019
Весь мир

Помпео призвал Москву «сделать больше» для расследования крушения MH17 на Украине

Помпео призвал Москву «сделать больше» для расследования крушения MH17 на Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения борта рейса MH-17 на Украине в 2014 году.

В интервью нидерландскому отделению телеканала RTL Помпео спросили о том, достаточно ли РФ сотрудничат в расследовании катастрофы с участием малайзийского Boeing.

Помпео отметил, что Москве «следует делать больше». На уточняющий вопрос госсекретарь отметил, что надеется, что Россия увидит, что ее отчет о таком инциденте с большим числом жертв - в ее собственных интересах.

Малайзийский Boeing-77, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил ополченцев в катастрофе, на что те заявили, что не располагают необходимыми средствами, чтобы сбить борт на данной высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Согласно промежуточным итогам, Boeing якобы был сбит из ЗРК «Бук», находящегося в России. В Москве заявляли, что российская сторона предоставила все необходимые материалы, доказывающие принадлежность ракеты Украине, однако следователи проигнорировали данную информацию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #нидерланды #бук #mh-17 #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...