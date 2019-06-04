Помпео призвал Москву «сделать больше» для расследования крушения MH17 на Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения борта рейса MH-17 на Украине в 2014 году.

В интервью нидерландскому отделению телеканала RTL Помпео спросили о том, достаточно ли РФ сотрудничат в расследовании катастрофы с участием малайзийского Boeing.

Помпео отметил, что Москве «следует делать больше». На уточняющий вопрос госсекретарь отметил, что надеется, что Россия увидит, что ее отчет о таком инциденте с большим числом жертв - в ее собственных интересах.

Малайзийский Boeing-77, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил ополченцев в катастрофе, на что те заявили, что не располагают необходимыми средствами, чтобы сбить борт на данной высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Согласно промежуточным итогам, Boeing якобы был сбит из ЗРК «Бук», находящегося в России. В Москве заявляли, что российская сторона предоставила все необходимые материалы, доказывающие принадлежность ракеты Украине, однако следователи проигнорировали данную информацию.