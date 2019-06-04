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0:26   4 Июня 2019
Весь мир

Помпео выразил надежду на исключение РФ из европейской системы энергопоставок

Помпео выразил надежду на исключение РФ из европейской системы энергопоставок

Американский госсекретарь Майк Помпео выразил надежду, что Евросоюз будет выстраивать энергетические поставки без связи с Россией.

В интервью нидерландскому отделению телеканала RTL Помпео спросили о рисках, связанных с российским проектом газопровода «Северный поток-2».

Помпео заявил, что в Вашингтоне надеются на серьезный подход Европы к необходимости реализации диверсифицированной и «безопасной» энергетической базы, которая не привязана к Москве.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне знают историю отношений между Европой и Россией. Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что американской стороне известно, что Москва при конфликтах якобы «использует все доступные инструменты» для того, чтобы европейцам было дороже принятие решений в своих интересах, чем в интересах России. Помпео выразил надежду, что Европа «все сделает верно».

На вопрос об американских санкциях против нидерландских компаний по «Северному потоку - 2» Помпео заявил, что не станет делать заявлений заранее. Такой же ответ он дал и на вопрос о том, могут ли голландцы быть исключены из подобных мер.

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #помпео #северный поток - 2

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