Помпео выразил надежду на исключение РФ из европейской системы энергопоставок

Американский госсекретарь Майк Помпео выразил надежду, что Евросоюз будет выстраивать энергетические поставки без связи с Россией.

В интервью нидерландскому отделению телеканала RTL Помпео спросили о рисках, связанных с российским проектом газопровода «Северный поток-2».

Помпео заявил, что в Вашингтоне надеются на серьезный подход Европы к необходимости реализации диверсифицированной и «безопасной» энергетической базы, которая не привязана к Москве.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне знают историю отношений между Европой и Россией. Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что американской стороне известно, что Москва при конфликтах якобы «использует все доступные инструменты» для того, чтобы европейцам было дороже принятие решений в своих интересах, чем в интересах России. Помпео выразил надежду, что Европа «все сделает верно».

На вопрос об американских санкциях против нидерландских компаний по «Северному потоку - 2» Помпео заявил, что не станет делать заявлений заранее. Такой же ответ он дал и на вопрос о том, могут ли голландцы быть исключены из подобных мер.