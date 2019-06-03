BadComedian может закрыть YouTube-канал из-за иска Kinodanz

Российский кинообзорщик Евгений Баженов, который больше известен под псевдонимом BadComedian, заявил о возможном закрытии канала на видеохостинге YouTube из-за кинокомпании Kinodanz. Соответствующее обращение появилось 3 июня.

Дело в том, что организация подала иск на миллион рублей из-за обзора Баженова на киноленту «За гранью реальности». Судебные тяжбы продолжаются уже полгода. Кинокомпания обвиняет блогера в нарушении авторских прав и объемов цитирования.

«А не закрыть ли мне канал?», — вопрошает BadComedian после приветствия.

В иске указано, что законом хоть и не установлен объем цитирования, но Баженов явно его нарушает. Эксперт приводит в пример нормы для диссертации, которые равны от 15 до 55 процентов.

К тому же, BadComedian напомнил, что производство кинолент компании Kinodanz спонсирует министерство культуры.

«То есть, по сути мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику… Мы все должны иметь право высказывать свое мнение, особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги», — подчеркнул Баженов.

Kinodanz основали в 2012 году в Москве. Среди фильмов компании: «За гранью реальности», «Звездный разум» и «Танцы насмерть». Некоторые картины провалились в кинопрокате.