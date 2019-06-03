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22:48   3 Июня 2019
Весь мир

Поставки российской нефти по «Дружбе» в Польшу начнутся 10 июня

Поставки российской нефти по «Дружбе» в Польшу начнутся 10 июня

К такой договоренности пришли на переговорах российских нефтяников с зарубежными получателями нефти. Также польская компания PERN сообщила, что подключение всех трех ниток нефтепровода начнется 1 июля.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. PERN ежегодно перекачивает в национальную систему около 50 миллионов тонн нефти из России и осуществляет поставки на два НПЗ в Польше и два НПЗ в Германии.

В апреле белорусский концерн Белнефтехим сообщил об ухудшении качества нефти, поступающей из России по «Дружбе». Ряд стран прекратил принимать российскую нефть. Польша заявила о приостановке закачки 24 апреля.

Ранее сообщалось, что Москва делает все необходимое, чтобы свести к минимуму последствия от загрязнения нефти, экспортируемой по «Дружбе» в Европу.

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Автор: Ольга Шпакова

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