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22:32   3 Июня 2019
Россия

Федеральный центр поможет в развитии дорожной сети Петербурга

Федеральный центр поможет в развитии дорожной сети Петербурга

Федеральный центр окажет поддержку дорожному хозяйству Санкт-Петербурга, рассказал врио губернатора города Александр Беглов в радиообращении на еженедельной программе «Губернаторский эфир», которую транслировало «Радио России» 3 июня.

Беглов отметил, что на прошлой неделе данный вопрос обсудили с заместителем председателя правительства Максимом Акимовым. На встрече определили приоритетные направления, количество проектов и сроки их выполнения.

«Всего за пять лет при федеральной поддержке мы улучшим пригородную дорожную сеть в северной, восточной и южной частях города. Сделаем так, чтобы поездки из города и обратно стали более комфортными», — указал градоначальник.

Федеральный центр поможет в развитии дорожной сети Петербурга

Первоочередным проектом станет первый этап строительства Южно-Волхонской дороги и Южной широтной магистрали, которые свяжут Невский и Колпинский районы. Кроме этого, путь разгрузит Павловск и Пушкин и сделает Славянку более доступной.

Также среди важных объектов Беглов назвал реконструкцию Петрозаводского и Приморского шоссе, которые стали наиболее востребованными дорогами в последнее время.

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Автор: Анна Манц
#дороги #петербург #беглов #реконструкция

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