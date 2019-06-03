Федеральный центр поможет в развитии дорожной сети Петербурга

Федеральный центр окажет поддержку дорожному хозяйству Санкт-Петербурга, рассказал врио губернатора города Александр Беглов в радиообращении на еженедельной программе «Губернаторский эфир», которую транслировало «Радио России» 3 июня.

Беглов отметил, что на прошлой неделе данный вопрос обсудили с заместителем председателя правительства Максимом Акимовым. На встрече определили приоритетные направления, количество проектов и сроки их выполнения.

«Всего за пять лет при федеральной поддержке мы улучшим пригородную дорожную сеть в северной, восточной и южной частях города. Сделаем так, чтобы поездки из города и обратно стали более комфортными», — указал градоначальник.

Первоочередным проектом станет первый этап строительства Южно-Волхонской дороги и Южной широтной магистрали, которые свяжут Невский и Колпинский районы. Кроме этого, путь разгрузит Павловск и Пушкин и сделает Славянку более доступной.

Также среди важных объектов Беглов назвал реконструкцию Петрозаводского и Приморского шоссе, которые стали наиболее востребованными дорогами в последнее время.