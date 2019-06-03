Беглов предложил увеличить расходы на транспортную сеть Петербурга

Врио губернатора Петербурга предложил городскому правительству увеличить расходы на транспортную сеть в связи с высокой изношенностью дорог.

Предложение пересмотреть профильную программу развития дорог Петербурга градоначальник внес в правительство города. В своем еженедельном обращении к горожанам в эфире «Радио России» он объяснил, что такая мера необходима из-за того, что городские дороги очень изношены. В нормальном состоянии находятся только 64 процента, привел цифры глава города.

В городском бюджете на текущий год предусмотрены пять миллиардов рублей на ремонт 120 километров дорог. Половину объектов внесли в программу по просьбе горожан.

Ранее сообщалось, что в Петербурге планируют обновить 800 вагонов метро за семь лет.