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22:23   3 Июня 2019
Россия

Беглов предложил увеличить расходы на транспортную сеть Петербурга

Беглов предложил увеличить расходы на транспортную сеть Петербурга

Врио губернатора Петербурга предложил городскому правительству увеличить расходы на транспортную сеть в связи с высокой изношенностью дорог.

Предложение пересмотреть профильную программу развития дорог Петербурга градоначальник внес в правительство города. В своем еженедельном обращении к горожанам в эфире «Радио России» он объяснил, что такая мера необходима из-за того, что городские дороги очень изношены. В нормальном состоянии находятся только 64 процента, привел цифры глава города.

Беглов предложил увеличить расходы на транспортную сеть Петербурга

В городском бюджете на текущий год предусмотрены пять миллиардов рублей на ремонт 120 километров дорог. Половину объектов внесли в программу по просьбе горожан.

Ранее сообщалось, что в Петербурге планируют обновить 800 вагонов метро за семь лет.  

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #транспорт #общество #беглов

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