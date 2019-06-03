Беглов привлечет общественников к проверке качества выполнения дорожных работ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» сообщил, что контролировать качество выполнения дорожных работ будут общественники.

Градоначальник отметил, что контролеры будут и из числа обычных горожан. Работа ведется интенсивная, однако это не должно отразиться на качестве исполнения. Беглов подчеркнул, что приемка будет требовательной и придирчивой.

Глава Петербурга также предупредил горожан, что во время ремонта будут возникать трудности с автомобильным движением, особенно в центральной части города. Он попросил с пониманием отнестись к временным неудобствам.