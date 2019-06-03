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22:19   3 Июня 2019
Россия

Беглов рассказал о проекте единого транспортного узла для СПб и ЛО

Беглов рассказал о проекте единого транспортного узла для СПб и ЛО

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в еженедельной программе «Губернаторский эфир» на «Радио России» рассказал о развитии дорожной инфраструктуры города. Эфир состоялся 3 июня.

Градоначальник отметил, что дорожная сеть города нуждается в развитии. На данный момент порядка 14 процентов дорог перегружены.

Чтобы решить эту проблему был разработан проект организации единого транспортного узла. По словам главы Северной столицы, он объединит дорожные инфраструктуры Петербурга и Ленинградской области, повысит доступность пригорода, разгрузит центр, обезопасит движение и даже сделает его более быстрым.

«Для этого в ближайшее время предстоит построить 25 новых дорожных объектов», — объяснил петербургский глава.

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Автор: Анна Манц
#дороги #петербург #ленобласть #беглов

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