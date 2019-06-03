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21:17   3 Июня 2019
Россия

Милонов призвал Резника бороться за благо Петербурга на выборах, а не в соцсетях

Милонов призвал Резника бороться за благо Петербурга на выборах, а не в соцсетях

Депутат Госдумы Виталий Милонов написал пост об активизации оппозиционных деятелей накануне губернаторской избирательной кампании в Петербурге. Он призвал депутата ЗакСа Максима Резника не устраивать «кухонную революцию», а зарегистрироваться кандидатом и попытаться попасть на выборы официально.

«Тогда вы увидите реальную, а не фейсбучную поддержку людей нашего города» – написал Милонов в соцсети.

Кампанию Резника в Facebook против врио главы города Александра Беглова уже раскритиковали как обычные граждане, так и оппозиционный лагерь. Высказывания и призывы Резника называют незрелыми и политически несостоятельными.

Сам Резник о своих губернаторских амбициях не заявлял и до сих пор выражал словесную подержу лидеру «Яблока» в петербургском парламенте Бориса Вишневского.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #милонов #резник #выборы губернатора петербурга

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