Милонов призвал Резника бороться за благо Петербурга на выборах, а не в соцсетях

Депутат Госдумы Виталий Милонов написал пост об активизации оппозиционных деятелей накануне губернаторской избирательной кампании в Петербурге. Он призвал депутата ЗакСа Максима Резника не устраивать «кухонную революцию», а зарегистрироваться кандидатом и попытаться попасть на выборы официально.

«Тогда вы увидите реальную, а не фейсбучную поддержку людей нашего города» – написал Милонов в соцсети.

Кампанию Резника в Facebook против врио главы города Александра Беглова уже раскритиковали как обычные граждане, так и оппозиционный лагерь. Высказывания и призывы Резника называют незрелыми и политически несостоятельными.

Сам Резник о своих губернаторских амбициях не заявлял и до сих пор выражал словесную подержу лидеру «Яблока» в петербургском парламенте Бориса Вишневского.