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21:31   3 Июня 2019
Россия

Запад поддерживает кризис в Сирии фейками о бомбежке больниц

Запад поддерживает кризис в Сирии фейками о бомбежке больниц

«Активисты правозащитных организаций» утверждают, что армия Сирии и Воздушно-космические силы России якобы уничтожают медицинские учреждения в идлибской зоне деэскалации. Единства в данных нет, есть только общая тематика.

Например, помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер на заседании Совета Безопасности, посвященному ситуации в республике, заявила о 29 разрушенных больницах и четырех погибших.

Ряд международных гуманитарных организаций, которые давно перестали работать в стране, и вовсе опираются на данные «общественных источников». Другие лица берут информацию из сообщений террористов.

Запад поддерживает кризис в Сирии фейками о бомбежке больниц

По сути, все они не могут подтвердить подлинность собственных заявлений и ссылаются друг на друга. Однако этим данным верят некоторые нобелевские лауреаты, которые призвали Россию помешать военным операциям в Идлибе. 

Но, если попытаться разобраться в ситуации, окажется, что практически каждая деревня в полосе деэскалации имеет собственную больницу. Чего, естественно, не может быть в действительности. К тому же странно, что при таком количестве «бомбежек» медицинских зданий так мало человеческих потерь, да еще и неподтвержденных.

Запад поддерживает кризис в Сирии фейками о бомбежке больниц

Ситуацию прокомментировал в интервью «Федеральному агентству новостей» политический аналитик Александр Асафов. Он считает, что подобным фейкам необходима сильная реклама.

«В рамках пиар-компаний привлекаются самые разные люди, чтобы привлечь внимание в том числе и нобелевских лауреатов. Потому что абсурдные обвинения, подкрепленные подобного рода пиаром, звучат куда убедительнее», — объяснил он.

Пиар-поддержка необходима и военным операциям, которые проводятся с участием американцев.

«Она может оказываться различными методами, например, путем найма актера Моргана Фримена, как это было при иранской сделке. Причем если в 2015 году он высказывался в одном ключе, то в дальнейшем — в совершенно обратном», — напомнил эксперт.

Запад поддерживает кризис в Сирии фейками о бомбежке больниц

Все сводится к одному: Вашингтону не нужно урегулирование сирийского конфликта. Напротив, Штаты хотят провести еще большую эскалацию, чтобы свергнуть законного главу Сирии.

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия

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