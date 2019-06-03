Навальный клепает «расследования» на деньги анонимов перед выборами в Москве и Петербурге

Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры Алексея Навального активизировались перед выборами в Москве и Петербурге, неустанно производя контент, однако Федеральное агентство новостей отмечает избирательность блогера в борьбе с нечистыми на руку чиновниками.

Так, Навальный активно клеймит одних «жуликов», но деликатно обходит вниманием других. Журналисты издания выявили закономерность в расследованиях ФБК: почти все они направлены против оппонентов банкира Михаила Фридмана, владельца «Альфа-групп» и одного из самых богатых людей Великобритании.

Другого резидента Лондона, бывшего топ-менеджера «Альфа-групп» Владимира Ашуркова издание называет вероятным координатором пожертвований ФБК в криптовалютах от состоятельных друзей Навального. ФАН также не исключает, что среди спонсоров блогера беглый олигарх Михаил Ходорковский, разыскиваемый СК РФ по подозрению в организации убийства мэра Нефтеюганска.

По данным ФАН, Навальный и его команда наладили схему пожертвований биткоинами в 2017 году, когда блогер объявил о намерении баллотироваться в президенты РФ. Тогда анонимные жертвователи перечислили ФБК криптовалюту на 62 миллиона рублей. Дважды судимого по уголовным статьям о мошенничестве Навального не зарегистрировали кандидатом, однако пожертвованиям нашлось другое применение. Списание крупных сумм с электронных кошельков Навального совпали с его семейным отдыхом в Италии.

В апреле этого года журналисты попытались получить ответы в связи со скандалами, разгоревшимися вокруг ФБК, однако ни один из высокопоставленных представителей фонда на официальные запросы ФАН не ответил.

В целях защиты российского общества и пресечения преступной, коррупционной деятельности ФБК ФАН направило журналистские запросы в ФНС и Росфинмониторинг. Посредством официальных обращений журналисты пообещали выяснить, являются Навальный и его правая рука Леонид Волков резидентами РФ или нет. Предоставляли ли они сведения о доходах за 2016–2019 годы, информацию об имеющихся банковских счетах и электронных кошельках, в том числе заграничных. А также данные о биткоин-кошельках НКО ФБК, движении средств по ним и источниках поступления средств.