800 вагонов метро обновят в Петербурге за семь лет

Петербургский градоначальник Александр Беглов осмотрел состав НеВа, поступивший на баланс метро в текущем году. Врио губернатора прокатился в новом составе от метро «Рыбацкое» до депо «Невское».

Новые поезда серии НеВа с 2015 года курсируют по Невско-Василеостровской линии метрополитена - они весьма экономичны в плане энергозатрат, пишут «Народные новости».

Беглов во время беседы с сотрудниками депо отметил, что в ближайшие семь лет в Петербурге будут обновлены 800 вагонов для метро, 84 будут поставлены уже в этом году. Также градоначальник рассказал о планах развивать трамвайное движение.

Глава города указал, что уже в сентябре откроются три новые станции Фрунзенского радиуса и еще один участок частного трамвая «Чижик».