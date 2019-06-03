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20:50   3 Июня 2019
Россия

800 вагонов метро обновят в Петербурге за семь лет

800 вагонов метро обновят в Петербурге за семь лет

Петербургский градоначальник Александр Беглов осмотрел состав НеВа, поступивший на баланс метро в текущем году. Врио губернатора прокатился в новом составе от метро «Рыбацкое» до депо «Невское». 

Новые поезда серии НеВа с 2015 года курсируют по Невско-Василеостровской линии метрополитена - они весьма экономичны в плане энергозатрат, пишут «Народные новости».

Беглов во время беседы с сотрудниками депо отметил, что в ближайшие семь лет в Петербурге будут обновлены 800 вагонов для метро, 84 будут поставлены уже в этом году. Также градоначальник рассказал о планах развивать трамвайное движение. 

Глава города указал, что уже в сентябре откроются три новые станции Фрунзенского радиуса и еще один участок частного трамвая «Чижик».

800 вагонов метро обновят в Петербурге за семь лет

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #метро #политика #беглов

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