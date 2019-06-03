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20:52   3 Июня 2019
Россия

Ряд СМИ распространяет фейки о погибших, чтобы спровоцировать беспорядки в Хартуме

Ряд СМИ распространяет фейки о погибших, чтобы спровоцировать беспорядки в Хартуме

Ряд западных и арабских журналистов тиражируют новости о погибших митингующих, чтобы спровоцировать беспорядки в африканском Хартуме. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 3 июня.

В понедельник провокаторы попытались проникнуть на митинг: они перекрывали главные улицы Хартума, призывали людей к беспорядкам и поджигали покрышки. Силы безопасности и подразделения специального назначения армии Судана были вынуждены дать отпор злоумышленникам. 

Силы быстрого реагирования и армейские подразделения провели операцию на площади перед зданием министерства обороны, где располагается палаточный лагерь протестующих. Представитель переходного военного совета Судана Шамс ад-Дин Каббаши указывал, что правоохранители не нападали на протестующих в ходе мероприятия.

Ряд СМИ распространяет фейки о погибших, чтобы спровоцировать беспорядки в Хартуме

В связи с этим панарабский телеканал «Аль-Джазира» и британская корпорация ВВС News стали публиковать сообщения о погибших. Однако СМИ опираются на неподтвержденные сообщения в социальных сетях и используют старые фото. Представители переходного военного совета Судана же не сообщали о погибших или раненных в ходе операции в центре Хартума.

Доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Игорь Герасимов считает, что сообщения «Аль-Джазиры» и BBC News могут быть фейками или провокацией. Он отметил, что кто-то может быть заинтересован в нестабильной ситуации в Судане или хочет видеть у власти «более сговорчивых людей».

«Именно поэтому западные СМИ так активно раскачивают в Судане недовольство народа, возможно, с целью привести эту страну к полной дезинтеграции. Это самый худший, самый опасный сценарий», — объяснил востоковед.

Ряд СМИ распространяет фейки о погибших, чтобы спровоцировать беспорядки в Хартуме

Организаторами провокации могут быть как арабские страны, так и западные. Причина проста: Судан является одной из самых больших стран в мире, к тому же в нем есть мощные запасы сырья.

«Происходящее в Судане априори имеет огромное идеологическое воздействие на весь африканский континент, так что в этой провокации могут быть заинтересованы различные силы извне», — отметил эксперт.

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Автор: Анна Манц
#сми #судан #беспорядки #хартум #фейки

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