Ряд западных и арабских журналистов тиражируют новости о погибших митингующих, чтобы спровоцировать беспорядки в африканском Хартуме. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 3 июня.

В понедельник провокаторы попытались проникнуть на митинг: они перекрывали главные улицы Хартума, призывали людей к беспорядкам и поджигали покрышки. Силы безопасности и подразделения специального назначения армии Судана были вынуждены дать отпор злоумышленникам.

Силы быстрого реагирования и армейские подразделения провели операцию на площади перед зданием министерства обороны, где располагается палаточный лагерь протестующих. Представитель переходного военного совета Судана Шамс ад-Дин Каббаши указывал, что правоохранители не нападали на протестующих в ходе мероприятия.

В связи с этим панарабский телеканал «Аль-Джазира» и британская корпорация ВВС News стали публиковать сообщения о погибших. Однако СМИ опираются на неподтвержденные сообщения в социальных сетях и используют старые фото. Представители переходного военного совета Судана же не сообщали о погибших или раненных в ходе операции в центре Хартума.

Доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Игорь Герасимов считает, что сообщения «Аль-Джазиры» и BBC News могут быть фейками или провокацией. Он отметил, что кто-то может быть заинтересован в нестабильной ситуации в Судане или хочет видеть у власти «более сговорчивых людей».

«Именно поэтому западные СМИ так активно раскачивают в Судане недовольство народа, возможно, с целью привести эту страну к полной дезинтеграции. Это самый худший, самый опасный сценарий», — объяснил востоковед.

Организаторами провокации могут быть как арабские страны, так и западные. Причина проста: Судан является одной из самых больших стран в мире, к тому же в нем есть мощные запасы сырья.