TJournal заблокировал аккаунт ФАН, подражая «свободным СМИ»

Официальный аккаунт Федерального агентства новостей в социальной сети «ВКонтакте» заблокировали в группе издания TJournal. Ранее так поступил целый ряд либеральных СМИ: The Insider, «Настоящее время», «Новая газета», «Сноб», «Дождь» и «Эхо Москвы».

Такого рода медиа, чьи публикации зачастую носят антироссийский характер, не способны к конструктивному диалогу, пишет ФАН.

На словах они выступают за свободу слова, но в действительности показывают свою нетерпимость к точкам зрения, отличным от их собственной. Причину блокировки аккаунта ФАН в TJournal не назвали.

Напомним, Федеральное агентство новостей в апреле запустило публичный проект, в рамках которого редакция с официального аккаунта публикует комментарии к новостям и обсуждениям на страницах других СМИ и в блогах.

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин отметил, что «Эхо Москвы», «Новая газета» и прочие подобные СМИ, акцентирующие внимание на том, что они якобы выступают за свободу слова, по факту транслируют только свою точку зрения.