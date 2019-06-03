TJournal заблокировал аккаунт ФАН, подражая «свободным СМИ»
Официальный аккаунт Федерального агентства новостей в социальной сети «ВКонтакте» заблокировали в группе издания TJournal. Ранее так поступил целый ряд либеральных СМИ: The Insider, «Настоящее время», «Новая газета», «Сноб», «Дождь» и «Эхо Москвы».
Такого рода медиа, чьи публикации зачастую носят антироссийский характер, не способны к конструктивному диалогу, пишет ФАН.
На словах они выступают за свободу слова, но в действительности показывают свою нетерпимость к точкам зрения, отличным от их собственной. Причину блокировки аккаунта ФАН в TJournal не назвали.
Напомним, Федеральное агентство новостей в апреле запустило публичный проект, в рамках которого редакция с официального аккаунта публикует комментарии к новостям и обсуждениям на страницах других СМИ и в блогах.
Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин отметил, что «Эхо Москвы», «Новая газета» и прочие подобные СМИ, акцентирующие внимание на том, что они якобы выступают за свободу слова, по факту транслируют только свою точку зрения.
«А другие точки зрения остаются за кадром. Вот такая вот свобода слова исключительно «для своих», — отметил Головашин.
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