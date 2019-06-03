Беглов посетил презентацию нового состава метро в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 3 июня поучаствовал в презентации современного подвижного состава метро в электродепо «Невское», которое находится в Рыбацком. Новые вагоны стали частью проектов «НеВа» и «Юбилейный», которые отличаются асинхронным тяговым приводом.

Представленные машины меньше весят, а при торможении способны возвращать треть используемой электроэнергии обратно в сеть. К тому же, управление составом полностью компьютеризованно. В вагонах стоят системы видеонаблюдения, принудительной вентиляции и информирования. Работу машиниста облегчает кондиционер и другие нововведения.

Стоит отметить, что за последние шесть лет вагонный парк Невско-Василеостровской линии почти полностью обновили. На данный момент, он состоит только из составов с асинхронным тяговым приводом. Данная технология гораздо экономичнее, в сравнении с традиционным приводом на постоянном токе.

Беглов неоднократно подчеркивал важнейшую роль транспортной системы в развитии Петербурга. Согласно его поручениям, строятся новые станции и ремонтируются уже действующие.

В основе парка петербургского метрополитена лежат составы предыдущего поколения. Они надежны, однако уже устарели «морально». До конца года вагонный парк пополнит 84 единицы транспорта, которые закуплены на собственные деньги и средства из городского бюджета. Кроме этого, за семь лет планируется приобретение 800 новых моделей.

Сейчас подземная сеть Северной столицы насчитывает 69 станций, по которым ежедневно курсируют 1900 вагонов. Пять линий метро обеспечивают передвижение свыше двух миллионов людей в сутки.