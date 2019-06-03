Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.

Как пишет «Российская газета», украинский военный попытался выстрелить из данного оружия патроном от крупнокалиберного пулемета «Утес». В теории, пуля подходит по диаметру, но длиннее и мощнее винтовочного. Barrett M82 использует патрон 12,7 х 99 миллиметра НАТО.

Снайперская винтовка Barrett M82 после выстрела пулеметным патроном. Фото: Военный осведомитель pic.twitter.com/sjYwDqVMis — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 3, 2019

После выстрела ствол винтовки разошелся лепестками, а глушитель отвалился.

Бойцы ВСУ стали получать снайперские винтовки Barrett в 2014–2015 годах. Тогда они выдавались спецназу и силам Национальной гвардии. Винтовки также использовались силовиками ВСУ во время гражданской войны на Украине.