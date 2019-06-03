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19:19   3 Июня 2019
Россия

Матвиенко напомнила, что князь Владимир принял православие в Крыму

Матвиенко напомнила, что князь Владимир принял православие в Крыму

Крымский полуостров по праву занимает роль одного из духовных центров России, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с лидерами крымских национальных объединений в Ливадийском дворце 3 июня.

«Здесь, по преданию, князь Владимир принял православие, здесь расположены духовные святыни наших традиционных религий», — напомнила сенатор.

К тому же, в регионе живут в мире и согласии множество разнообразных наций.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

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Автор: Анна Манц
#крым #матвиенко #религия

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