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Комитет ПАСЕ предложил делегации РФ поучаствовать в июньской сессии

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19:16   3 Июня 2019
Весь мир

Комитет ПАСЕ предложил делегации РФ поучаствовать в июньской сессии

Комитет ПАСЕ предложил делегации РФ поучаствовать в июньской сессии

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы в понедельник, 3 июня, принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации необходимые для участия в июньской сессии ПАСЕ полномочия. По информации пресс-службы организации, регламентный комитет учел решение министров, принятое в Хельсинки 17 мая.

«Комитет предложил отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить парламенты стран-членов, которые не представлены делегациями в Ассамблее», — говорится в документе по проекту доклада.

Речь идет о Боснии и Герцеговине, а также о России. Регламентный комитет ПАСЕ предложил предоставить этим странам полномочия на неполной сессии в июне 2019 года. Ранее представители российской стороны заявляли, что от проекта регламентного комитета зависит решение Москвы по возможному участию в сессии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #пасе #делегация #сессия

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