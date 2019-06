Комитет ПАСЕ предложил делегации РФ поучаствовать в июньской сессии

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы в понедельник, 3 июня, принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации необходимые для участия в июньской сессии ПАСЕ полномочия. По информации пресс-службы организации, регламентный комитет учел решение министров, принятое в Хельсинки 17 мая.

Речь идет о Боснии и Герцеговине, а также о России. Регламентный комитет ПАСЕ предложил предоставить этим странам полномочия на неполной сессии в июне 2019 года. Ранее представители российской стороны заявляли, что от проекта регламентного комитета зависит решение Москвы по возможному участию в сессии.

2/ The Rules Committee also proposes a derogation from the rules so that the parliaments of states not currently represented in PACE - Bosnia and Herzegovina and Russia - may present their credentials at the forthcoming June session https://t.co/Jski9kC77F