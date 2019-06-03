Движение «Петербург – город перемен!» помогло найти работу будущим строителям

Молодежное движение «Петербург – город перемен!» и Всероссийская общественная организация «Мобильные кадры России» организовали рабочие места для студентов петербургских автодорожных колледжей.

Будущим строителям, инженерам и техникам удалось поработать бок о бок с профессионалами и закрепить на практике теоретические знания.

30 студентов работают на Центральной кольцевой автодороге, которая пройдет по территориям Подмосковья и Новой Москвы в 50 километрах от МКАД.

По словам одного из участников дорожного строительства Вадима Азизбаева, профессионалы дают студентам задания выборочно, не веря, что они справятся. Поэтому приходится доказывать свои умения, отметил он.

Бригадир строительной группы Валентин Топилин отметил, как важно получить возможность сразу после учебы увидеть такие объекты, чтобы закрепить теорию на практике.

Студентам предоставили условия для проживания, обеспечили трехразовое питание, медицинское обслуживание, выдали инструменты и экипировку. Ребятам даже платят достойную зарплату, отмечается в пост-релизе движения.

Отмечается, что «Петербург – город перемен!» и «Мобильные кадры России» разработали дорожную карту по созданию кадрового резерва в Петербурге и собрали порядка 200 анкет.