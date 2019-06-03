Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Матвиенко напомнила, что князь Владимир принял православие в Крыму

Матвиенко напомнила, что князь Владимир принял православие в Крыму

 Движение «Петербург – город перемен!» помогло найти работу будущим строителям

Движение «Петербург – город перемен!» помогло найти работу будущим строителям
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

 Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»
Комитет ПАСЕ предложил делегации РФ поучаствовать в июньской сессии

Комитет ПАСЕ предложил делегации РФ поучаствовать в июньской сессии

 Суд в Швеции не арестовал Ассанжа

Суд в Швеции не арестовал Ассанжа
Матвиенко напомнила, что князь Владимир принял православие в Крыму

Матвиенко напомнила, что князь Владимир принял православие в Крыму

 Движение «Петербург – город перемен!» помогло найти работу будущим строителям

Движение «Петербург – город перемен!» помогло найти работу будущим строителям
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

 Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»

Офис Зеленского назвал снос бюста Жукова «непродуманной политикой Киева последних лет»
Комитет ПАСЕ предложил делегации РФ поучаствовать в июньской сессии

Комитет ПАСЕ предложил делегации РФ поучаствовать в июньской сессии

 Суд в Швеции не арестовал Ассанжа

Суд в Швеции не арестовал Ассанжа
18:50   3 Июня 2019
Весь мир

Суд в Швеции не арестовал Ассанжа

Суд в Швеции не арестовал Ассанжа

Окружной суд Уппсалы в понедельник, 3 июня, отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции обвинили в преступлениях на сексуальной почве. По словам судьи, прокуроры просили арестовать Ассанжа, чтобы продолжить расследование, однако предыдущий ордер на арест выдали, когда основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора.

«А сейчас он отбывает тюремное заключение в Великобритании», — добавила судья.

Заочный арест Ассанжа «представляется непропорциональной мерой», продолжила она. Адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуэлльссон ответил, что подзащитный может прилететь в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием. По его словам, Ассанжу нечего скрывать, поэтому нужно обсудить эту новую ситуацию с британскими юристами.

«Чтобы посмотреть, что мы можем сделать дальше», — объяснил адвокат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#суд #арест #швеция #ассанж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...