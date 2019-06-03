Суд в Швеции не арестовал Ассанжа

Окружной суд Уппсалы в понедельник, 3 июня, отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции обвинили в преступлениях на сексуальной почве. По словам судьи, прокуроры просили арестовать Ассанжа, чтобы продолжить расследование, однако предыдущий ордер на арест выдали, когда основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора.

«А сейчас он отбывает тюремное заключение в Великобритании», — добавила судья.

Заочный арест Ассанжа «представляется непропорциональной мерой», продолжила она. Адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуэлльссон ответил, что подзащитный может прилететь в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием. По его словам, Ассанжу нечего скрывать, поэтому нужно обсудить эту новую ситуацию с британскими юристами.

«Чтобы посмотреть, что мы можем сделать дальше», — объяснил адвокат.