Суд в Швеции не арестовал Ассанжа

Окружной суд Уппсалы в понедельник, 3 июня, отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции обвинили в преступлениях на сексуальной почве. По словам судьи, прокуроры просили арестовать Ассанжа, чтобы продолжить расследование, однако предыдущий ордер на арест выдали, когда основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора.

Заочный арест Ассанжа «представляется непропорциональной мерой», продолжила она. Адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуэлльссон ответил, что подзащитный может прилететь в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием. По его словам, Ассанжу нечего скрывать, поэтому нужно обсудить эту новую ситуацию с британскими юристами.

"Hunt's dismissal did not just confirm the UN's findings that the UK gov had been complicit in creating "an atmosphere of impunity encouraging Mr. Assange’s uninhibited vilification and abuse”, it also showed once again that Assange has no chance of fair and impartial treatment ” pic.twitter.com/fneXSLSx0y